Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 18 июня 2025Мир

Во Владивостоке избили сотрудницу представительства Евросоюза в России

Spiegel: Во Владивостоке избили сотрудницу представительства Евросоюза в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Во Владивостоке избили сотрудницу представительства Европейского союза (ЕС) в России. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница представительства ЕС в России находилась во Владивостоке в командировке. 26 мая около 7 утра она вышла из отеля на прогулку. Некоторое время спустя рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин, они стали угрожать женщине, а затем избили ее.

Известно, что пострадавшая является гражданкой Румынии, однако ее имя не разглашается. После нападения дипломата вывезли из России. При этом не уточняется, в каком состоянии находится женщина.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер подтвердила факт нападения на европейского дипломата во Владивостоке, но не стала раскрывать подробности случившегося. По ее словам, после инцидента представитель России в Бельгии был вызван для объяснений.

Ранее на двух сотрудников посольства Израиля напали рядом с еврейским музеем в Вашингтоне. Оба дипломата не пережили нападение.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

    В Раде призвали мобилизовать женщин

    Партнерский материал

    Людей с тремя заболеваниями предостерегли от приема ибупрофена

    Премьер Италии призвала к свержению власти в Иране

    Российская стюардесса показала распаковку формы Emirates и восхитила подписчиков

    В правительстве России предложили скинуться на гуманоидов

    Президент ОАЭ позвонил Путину

    По делу потушившего Вечный огонь восьмилетнего мальчика вынесли решение

    Раскрыта официальная причина масштабного блэкаута в Испании

    Обычная привычка снизила риск хронической боли в пояснице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости