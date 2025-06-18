Spiegel: Во Владивостоке избили сотрудницу представительства Евросоюза в России

Во Владивостоке избили сотрудницу представительства Европейского союза (ЕС) в России. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница представительства ЕС в России находилась во Владивостоке в командировке. 26 мая около 7 утра она вышла из отеля на прогулку. Некоторое время спустя рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин, они стали угрожать женщине, а затем избили ее.

Известно, что пострадавшая является гражданкой Румынии, однако ее имя не разглашается. После нападения дипломата вывезли из России. При этом не уточняется, в каком состоянии находится женщина.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер подтвердила факт нападения на европейского дипломата во Владивостоке, но не стала раскрывать подробности случившегося. По ее словам, после инцидента представитель России в Бельгии был вызван для объяснений.

Ранее на двух сотрудников посольства Израиля напали рядом с еврейским музеем в Вашингтоне. Оба дипломата не пережили нападение.