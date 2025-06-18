Водителя главаря ОПГ «Центровые» оправдали по делу о заказном убийстве

Суд в третий раз оправдал Мамедова по делу о заказном убийстве бизнесмена

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор Насими Мамедову, проходившему по уголовному делу о заказном преступлении, жертвой которого стал предприниматель Алексей Зубакин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Коллегия присяжных 11 июня признала подсудимого непричастным к расправе 21 декабря 2000 года, когда киллер подкараулил бизнесмена у подъезда и выпустил в него 12 пуль. Тяжелораненого Зубакина два дня спасали врачи, но не смогли вернуть его к жизни.

Суд признал за Мамедовым право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Дело будет направлено руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России для установления виновного в расправе.

Мамедова уже дважды оправдывали по этому делу. В марте 2024 года его освободили из-под стражи, как только присяжные сочли его невиновным к расправе. «Это как на эшафот два раза сходить, я даже выразить не могу, это какое-то окрыление»,— заявил тогда подсудимый, цитирует его «Коммерсантъ».

По версии следствия, Зубакин и Дмитрий Дейч с середины 1990-х вели совместный бизнес, но затем поругались, не сумев поделить прибыль. Дейч заказал бывшего компаньона за 14 тысяч долларов главарю ОПГ «Центровые» Михаилу Клоку, водителем которого был Мамедов. Следователи считают, что бандит поручил расправу над Зубакиным своему шоферу.

В марте 2022 года правоохранительные органы задержали Дейча, Клока и Мамедова. Заказчик признал вину, но до суда не дожил. Клок дал противоречивые показания, а Мамедов полностью отрицал свою вину.

ОПГ «Центровые» возникла в конце 1980-х годов в Свердловске наряду с другими несколькими другими группировками. Первым лидером «Центровых» считается Олег Вагин, которого ликвидировали в 1992 году.