ВС России нанесли удар по центру логистики ВСУ в Одесской области

Рогов: ВС России нанесли удар по центру логистики ВСУ близ Одессы

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удар по центру логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Одесской области в Белгород-Днестровском нанесен удар по центрам логистики ВСУ на территории морского торгового порта», — рассказал Рогов.

По его словам, через порт проходила военная техника и оружие, в результате удара были уничтожены два крупных склада с минами иностранного производства, приборами ночного видения и средствами связи.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах, нанесенных по украинскому ВПК в нескольких областях Украины и в Краматорске на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.