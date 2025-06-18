Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 18 июня 2025Мир

Зеленский сократил программу визита в Канаду

Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский сократил программу визита в Канаду. Политик возвращается на Украину, утверждает телеканал «Общественное» со ссылкой на источник.

«Зеленский сократил программу визита в Канаду. В настоящее время он возвращается на Украину», — говорится в сообщении.

Однако причина такого решения не указывается.

Накануне днем Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки» (G7) в городе Кананаскис в Канаде. Уточнялось, что политик запланировал провести встречи с главами Франции и Бразилии Эммануэлем Макроном и Лулой да Силвой, премьер-министрами Великобритании Киром Стармером.

Однако встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского сорвалась, поскольку глава Белого дома досрочно покинул саммит «Большой семерки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем

    Австралия ввела санкции против теневого флота России

    Израильские ВВС нанесли удар по университету в Тегеране

    В Германии заявили об ударе США по Украине из-за Трампа

    Зеленский сократил программу визита в Канаду

    Пенсионерка завещала миллион долларов молодому эскортнику

    ВСУ оснастили «мотолыгу» бомбометом

    В Израиле заявили о риске удара США по Ирану при отсутствии сделки

    Сенат США отложил обсуждение санкций против России

    Водителей предупредили о первых признаках неисправности двигателя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости