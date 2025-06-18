Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается в Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский сократил программу визита в Канаду. Политик возвращается на Украину, утверждает телеканал «Общественное» со ссылкой на источник.

«Зеленский сократил программу визита в Канаду. В настоящее время он возвращается на Украину», — говорится в сообщении.

Однако причина такого решения не указывается.

Накануне днем Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки» (G7) в городе Кананаскис в Канаде. Уточнялось, что политик запланировал провести встречи с главами Франции и Бразилии Эммануэлем Макроном и Лулой да Силвой, премьер-министрами Великобритании Киром Стармером.

Однако встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского сорвалась, поскольку глава Белого дома досрочно покинул саммит «Большой семерки».

