Раскрыто влияние разных жанров кино на психику

Психолог Неги: Частый просмотр триллеров чреват депрессией и бессонницей

Различные жанры кино оказывают на психику человека разное влияние в зависимости от эмоций и степени восприимчивости конкретного зрителя, сообщила в беседе с «Лентой.ру» психолог Анна Неги.

Просмотр хорошей комедии, утверждает она, может иметь терапевтический эффект, так как смех активизирует участки мозга, ответственные за выработку эндорфинов или «гормонов счастья». Именно поэтому комедии рекомендуют смотреть в период стресса, отметила Неги.

«Драмы и мелодрамы дают зрителю уникальную возможность безопасно примерить на себя переживания персонажей, а некоторые ленты могут "подкинуть" триггер, который поможет распутать клубок из сложных чувств и эмоций и наконец разобраться с эпизодом из личного опыта. Просмотр таких фильмов помогает развить эмпатию и способствует эмоциональному разряду. Но важно помнить и о подводных камнях жанра: подчеркнутая драматичность может сильно повлиять на психологическое состояние, сместив его в сторону меланхолии и грусти», — рассказала психолог.

От просмотра подобных картин она рекомендовала отказаться в период сильной психологической уязвимости, а эмпатичным людям и вовсе обращаться к жанру дозировано, так как излишнее напряжение может привести к переутомлению, ухудшению общего самочувствия и даже депрессии.

«Если вас нельзя отнести к группе слишком впечатлительных людей, то ужастик, скорее всего, позволит получить недостающую в реальной жизни порцию адреналина. Кому-то хорроры помогают справиться с фобиями, заглянув страху в лицо из комфортной и безопасной обстановки. Но для впечатлительных людей фильмы ужасов окажутся слишком большой нагрузкой: частый просмотр таких картин способен вызвать негативную динамику вплоть до гнева и вспышек агрессии», — обозначила собеседница «Ленты.ру».

Если хорроры ассоциируются с опасностью, то триллеры — с напряжением, указала психолог. Киноленты в этом жанре оказывают на зрителя сильное эмоциональное воздействие, одновременно повышая уровень тревожности и давая умственную нагрузку, уточнила она.

Максимальная включенность при просмотре триллера дает возможность на время сместить фокус внимания и отдохнуть от повседневных задач, поделилась психолог. С другой стороны, частый просмотр триллеров чреват усилением тревожности, развитием депрессии и бессонницы, отметила она.

«Восприимчивым людям советуют быть особенно аккуратными с выбором фильма на вечер. Специалисты уверены: порой психика сама подсказывает, какой фильм выбрать. За этим скрывается конкретная потребность, которая может быть реализована посредством просмотра картины того или иного жанра», — заключила эксперт.

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