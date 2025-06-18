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20:42, 18 июня 2025Ценности

Жена Канье Уэста в откровенном боди посетила спа-салон

Мария Винар

Фото: The Daily Stardust / Backgrid USA / Legion-media

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде посетила спа-салон. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 30-летнюю избранницу музыканта в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США. Она предстала перед камерами в телесном боди с глубоким декольте, которое надела поверх капроновых колготок. Кроме того, на ней были белые меховые сапоги и черные солнцезащитные очки. В то же время можно заметить, что дизайнер решила отказаться от бюстгальтера.

По мнению журналистов, из-за длинных локонов Цензори в тот день была визуально похожа на бывшую супругу Уэста, телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян.

В мае сообщалось, что Бьянка Цензори снялась без нижнего белья. Тогда дизайнер разместила фото, на которых предстала в колготках и сетчатом топе. При этом под нарядом отсутствовали трусы и бюстгальтер.

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