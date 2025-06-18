Женщина нашла на пляже редчайшего лего-осьминога из затонувшей партии конструктора

Британка нашла на пляже лего-осьминога из партии, затонувшей 28 лет назад

Женщина нашла на пляже в Великобритании редчайшего черного лего-осьминога из контейнера, затонувшего 28 лет назад. Об этом сообщает What's the Jam?

43-летняя медсестра Дженни Смит совершила невероятную находку во время семейной прогулки в День отца на пляже Гинст-Пойнт в Уэльсе. «Я буквально закричала от восторга, когда увидела это характерное спиралевидное щупальце, торчащее из песка», — рассказала британка. Пластиковая фигурка из партии утерянных осьминогов Lego, стала первой найденной в Уэльсе за три десятка лет поисков коллекционерами.

13 февраля 1997 года контейнеровоз Tokio Express столкнулся с огромной волной у мыса Лендс-Энд в Корнуолле. Судно потеряло 62 контейнера, в которых находилось около пяти миллионов деталей конструктора Lego, включая 97,5 тысячи миниатюрных аквалангов, 92,4 тысячи пластиковых мечей и те самые 4,2 тысячи черных осьминогов. Коллекционеры последовательно охотились за ними, создав своего рода культ лего-осьминогов.

«Это настоящий Святой Грааль для коллекционеров», — рассказал представитель проекта Lego Lost at Sea. По его словам, за все годы было найдено менее 50 таких осьминогов, причем большинство — на побережье Корнуолла. Находка в Уэльсе, в 200 километрах от места крушения, стала сенсацией в сообществе коллекционеров.

Особую ценность находке придает ее идеальное состояние — деталь сохранила первоначальную форму и цвет, несмотря на воздействие соленой воды. Эксперты объясняют это свойствами пластика ABS, из которого Lego производит свои изделия с 1963 года.

Ранее сообщалось, что в США 11-летняя девочка обнаружила на пляже во Флориде бутылку, брошенную в океан восемь лет назад. Внутри она нашла записку с телефонным номером и словами: «Вы будете счастливы, что нашли это».