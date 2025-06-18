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19:43, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Журналиста задержали в прямом эфире

Журналист Марио Гевара провел трансляцию своего задержания на протестах в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПротесты в России

Фото: Mike Stewart / AP

Журналист Марио Гевара, который освещал прошедшие 14 июня в США общенациональные массовые протесты против иммиграционной политики Дональда Трампа, провел трансляцию своего задержания в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На это обратило внимание издание The Mirror.

Когда Гевара вел прямую трансляцию протестов, к нему подошли два полицейских, затем они арестовали журналиста. Произошедшее попало на видео. Журналист успел обратиться к подписчикам за помощью. «А мы случайно еще не в прямом эфире? Кто-нибудь, пожалуйста, позвоните моему адвокату Джованни Диазу», — попросил он.

Геваре предъявили обвинения в воспрепятствовании сотруднику правоохранительных органов и участии в незаконном собрании.

Ранее сообщалось, что в снимавшую репортаж о протестах в США журналистку австралийского издания 9News Лорен Томаси выстрелили резиновой пулей в прямом эфире. Телеканал в официальном заявлении сообщил, что Томаси и оператор в порядке после случившегося.

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