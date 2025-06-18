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04:15, 18 июня 2025Ценности

Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенном нижнем белье

Мария Винар

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама показала фанатам результат лимфодренажного массажа. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в сером спортивном топе и бежевых трусах с высокой посадкой. Во время ролика она позировала перед зеркалом, демонстрируя фигуру в нижнем белье с разных ракурсов.

Кроме того, на размещенных кадрах можно заметить, что на лице Джамы полностью отсутствует макияж. Также видно, что на время процедуры телезвезда уложила волосы в высокий хвост.

Ранее сообщалось, что Майя Джама стала участницей откровенной съемки на яхте. Тогда телеведущая попозировала перед фотографом в слитном купальнике итальянского люксового бренда Versace.

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