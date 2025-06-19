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10:17, 19 июня 2025Ценности

60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurley1

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли опубликовала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» запечатлена на размещенных кадрах лежащей на кровати. Она позировала перед камерой топлес, прикрыв обнаженную грудь газетой. При этом на ней были капроновые колготки и остроносые туфли. В качестве украшений знаменитость выбрала комплект из ожерелья, браслета и сияющего кольца.

Поклонники оценили фотосессию Херли в комментариях. «Дух захватывает», «Красиво. Элегантно», «У каждой классной женщины есть пара туфель на высоком каблуке только для спальни», «Что за красота, Элизабет?», «Горячо», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли снялась обнаженной в честь своего дня рождения.

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