Альпы оказались под угрозой таяния

AFP: В Альпах зафиксировано рекордное потепление

Температура вечной мерзлоты в швейцарских Альпах достигла рекордных значений с начала наблюдений. Об этом сообщает AFP.

В Швейцарии вечная мерзлота занимает около пяти процентов территории, в основном на высотах выше 2,5 тысячи метров. Лед тает на протяжении последних 25 лет. Верхний активный слой мерзлоты за последние 20 лет углубился на несколько метров и в 2024 году достиг рекордных значений. Температура воздуха в Швейцарии за последние три года превышает климатическую норму на 1,4–1,9 градуса Цельсия.

Потепление вечной мерзлоты может приводить к обвалам и оползням. Ученые опасаются, что дальнейшее потепление мерзлоты будет оказывать серьезное влияние на устойчивость горной инфраструктуры — под угрозой могут оказаться более трети горных хижин Швейцарского альпийского клуба — крупнейшего альпинистского клуба страны.

Ранее ученые сообщили, что столица Афганистана Кабул рискует стать первым современным городом, в котором из-за глобального потепления закончится вода. Это может произойти к 2030 году.