Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 19 июня 2025Экономика

Альпы оказались под угрозой таяния

AFP: В Альпах зафиксировано рекордное потепление
Мария Черкасова

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Температура вечной мерзлоты в швейцарских Альпах достигла рекордных значений с начала наблюдений. Об этом сообщает AFP.

В Швейцарии вечная мерзлота занимает около пяти процентов территории, в основном на высотах выше 2,5 тысячи метров. Лед тает на протяжении последних 25 лет. Верхний активный слой мерзлоты за последние 20 лет углубился на несколько метров и в 2024 году достиг рекордных значений. Температура воздуха в Швейцарии за последние три года превышает климатическую норму на 1,4–1,9 градуса Цельсия.

Потепление вечной мерзлоты может приводить к обвалам и оползням. Ученые опасаются, что дальнейшее потепление мерзлоты будет оказывать серьезное влияние на устойчивость горной инфраструктуры — под угрозой могут оказаться более трети горных хижин Швейцарского альпийского клуба — крупнейшего альпинистского клуба страны.

Ранее ученые сообщили, что столица Афганистана Кабул рискует стать первым современным городом, в котором из-за глобального потепления закончится вода. Это может произойти к 2030 году.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина перечислила исчерпанные ресурсы российской экономики

    Песков назвал условие встречи Путина с Трампом и Зеленским

    В Кремле рассказали об отношении Путина к помощи Трампа по Украине

    Сальдо рассказал о значении буферной зоны в Херсонской области

    Раскрыто имя обманувшего московского адвоката с билетом на ПМЭФ

    В США заявили о вступлении в войну с Ираном

    Захарова высказалась о «заколдованной цифре» Каллас

    Правоохранительные органы выяснили местонахождение скрывающегося тестя актера Прилучного

    В Москве чеченка вступилась за задержанных «Русской общиной» детей и сняла их на видео

    Джиджи Хадид поделилась снимком в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости