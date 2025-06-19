Белый порошок из Италии прислали в Россию под видом косметики

ФТС: 75 кг наркотиков прибыло контрабандой в РФ из Италии под видом косметики

Российские таможенники перехватили контрабанду 75 килограммов наркотиков, прибывшей из Италии под видом пищевой и косметической продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федерльной таможенной службе (ФТС).

Запрещенные вещества в семи пластиковых ведрах обнаружили при таможенном досмотре. Содержимое в виде белого порошка отправили на экспертизу, которая установила, что это наркотическое средство каннабисной группы — тетрагидроканнабинол.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, по которой грозит наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что иностранка попыталась незаконно ввезти в Россию более 40 килограммов натуральных волос.

