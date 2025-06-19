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12:10, 19 июня 2025Силовые структуры

Белый порошок из Италии прислали в Россию под видом косметики

ФТС: 75 кг наркотиков прибыло контрабандой в РФ из Италии под видом косметики
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Российские таможенники перехватили контрабанду 75 килограммов наркотиков, прибывшей из Италии под видом пищевой и косметической продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федерльной таможенной службе (ФТС).

Запрещенные вещества в семи пластиковых ведрах обнаружили при таможенном досмотре. Содержимое в виде белого порошка отправили на экспертизу, которая установила, что это наркотическое средство каннабисной группы — тетрагидроканнабинол.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, по которой грозит наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что иностранка попыталась незаконно ввезти в Россию более 40 килограммов натуральных волос.

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