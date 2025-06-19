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21:43, 19 июня 2025Мир

Депутат бундестага необычно высказался о «российской угрозе»

Депутат Моосдорф: Угроза Западу исходит не от России, а от самих западных элит
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marco Rauch / dpa / Global Look Press

Угроза западному миру исходит не от России или Китая, а от самих западных элит, ограничивающих права и свободы в Европейском союзе (ЕС). Необычное высказывание допустил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф, передает РИА Новости.

«То, что мы принесли миру из Европы, — это демократия. А теперь демократия уходит. [Вице-президент США] Джей Ди Вэнс упомянул на Мюнхенской конференции, что в Европе почему-то считают, будто основная угроза исходит от России, Китая или чего-то внешнего. Но это не так. Самая опасная угроза исходит от самих элит», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что элиты запрещают европейцам свободно высказываться, подвергают мнения цензуре и «действуют за закрытыми дверями». Моосдорф отметил, что западный мир «утратил роль авангарда социального развития».

Ранее сообщалось, что немецкие власти распространяют безумие из-за мнимой «российской угрозы». «Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет», — указано в сообщении.

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