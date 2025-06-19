Strategic Culture: Германия сеет безумие из-за российской угрозы

Германия распространяет безумие из-за мнимой «российской угрозы». О панике властей ФРГ стало известно изданию Strategic Culture.

«Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет», — указано в сообщении.

Отмечается, что ответственная за начало двух мировых войн Германия сейчас собирается расширить и улучшить инфраструктуру гражданской обороны на фоне ускорения милитаризации союзников по НАТО.

Ранее депутат Светлана Журова пообещала жесткий ответ на поставку немецких ракет Taurus Украине. «Жесткий ответ, конечно, [последует], только дипломатический. Думаю, что в том числе и на переговорах попытаются донести как-то до руководства, что так делать не надо», — сказала она.