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21:17, 19 июня 2025Мир

Стало известно о панике Германии из-за «российской угрозы»

Strategic Culture: Германия сеет безумие из-за российской угрозы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juliane Sonntag / Photothek Media Lab / Global Look Press

Германия распространяет безумие из-за мнимой «российской угрозы». О панике властей ФРГ стало известно изданию Strategic Culture.

«Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет», — указано в сообщении.

Отмечается, что ответственная за начало двух мировых войн Германия сейчас собирается расширить и улучшить инфраструктуру гражданской обороны на фоне ускорения милитаризации союзников по НАТО.

Ранее депутат Светлана Журова пообещала жесткий ответ на поставку немецких ракет Taurus Украине. «Жесткий ответ, конечно, [последует], только дипломатический. Думаю, что в том числе и на переговорах попытаются донести как-то до руководства, что так делать не надо», — сказала она.

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