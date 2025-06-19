Дуров раскритиковал Трампа

Дуров о политике Трампа: Я не одобряю все, что он делает

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Об этом предприниматель заявил в интервью французской газете Le Point.

«Я не одобряю все, что он делает, но считаю, что запрет Дональда Трампа в социальных сетях был ошибкой и даже очень опасен. Это создало определенный прецедент», — таким образом он ответил на вопрос, вносит ли американский лидер вклад в разрешение глобальных проблем.

По мнению Дурова, если общественность позволила себе так поступить с бывшим президентом США, то «любой человек может оказаться уязвимым».

Ранее Дуров заявил, что Франция становится все слабее из-за политики президента республики Эммануэля Макрона, потому что в стране не поощряется конкуренция «между идеями, бизнесом и политиками», в результате чего происходит «утечка мозгов». Также он рассказал, что проигнорировал последнее сообщение французского лидера в Telegram.

