Дуров раскрыл причины разочарования в Макроне

Дуров: При Макроне во Франции не поощряется конкуренция в политике и бизнесе

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что разочарован в президенте Франции Эммануэле Макроне из-за отсутствия в стране конкуренции в областях политики и бизнеса. С таким заявлением он выступил в интервью Le Point.

«Процветание приходит благодаря конкуренции между идеями, компаниями, политиками. А сегодня во Франции это не поощряется. Страна теряет конкурентоспособность», — отметил предприниматель.

Дуров добавил, что первоначально возлагал большие надежды на Макрона, однако в настоящее время считает, что французский лидер ведет неправильную политику, в результате которой Франция «становится все слабее». Предприниматель подчеркнул, что «очень разочарован» в нем.

Ранее Дуров в интервью раскритиковал президента США Дональда Трампа, заявив при этом, что блокировка аккаунтов американского лидера в соцсетях была ошибкой.