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09:32, 19 июня 2025Мир

Дуров раскрыл причины разочарования в Макроне

Дуров: При Макроне во Франции не поощряется конкуренция в политике и бизнесе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что разочарован в президенте Франции Эммануэле Макроне из-за отсутствия в стране конкуренции в областях политики и бизнеса. С таким заявлением он выступил в интервью Le Point.

«Процветание приходит благодаря конкуренции между идеями, компаниями, политиками. А сегодня во Франции это не поощряется. Страна теряет конкурентоспособность», — отметил предприниматель.

Дуров добавил, что первоначально возлагал большие надежды на Макрона, однако в настоящее время считает, что французский лидер ведет неправильную политику, в результате которой Франция «становится все слабее». Предприниматель подчеркнул, что «очень разочарован» в нем.

Ранее Дуров в интервью раскритиковал президента США Дональда Трампа, заявив при этом, что блокировка аккаунтов американского лидера в соцсетях была ошибкой.

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