Рогов: Уникальность будущих выборов на Украине связана с их беспринципностью

Уникальность будущих президентских выборов на Украине связана с их беспринципностью и отсутствием альтернативы, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Так он прокомментировал «Ленте.ру» заявление спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука об уникальности будущих выборов в стране.

«Слово "уникальный" на Украине стало ругательным. "Уникальные выборы" — это выборы без выбора», — подчеркнул общественный деятель.

Он также сравнил голосование на Украине с фильмом ужасов «Чужой против хищника» из-за последствий для простых украинцев.

«Кто бы ни выиграл, простой человек гарантированно проиграет. Его все равно будут отправлять на убой, его все равно будут загонять, его будут лишать любых гражданских свобод и рассказывать, что Украина самое свободное демократическое государство в мире», — резюмировал Рогов.

Ранее Стефанчук рассказал об организации выборов втихую. По его словам, депутаты Рады встречаются с представителями ЦИК и обсуждают формирование списков и реестров избирателей.