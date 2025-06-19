Эмигрировавшего в США военного пенсионера обязали вернуть России 1,5 миллиона рублей

На Камчатке суд оштрафовал экс-военного, уехавшего в США, за получение ₽1,5 млн

Мильковский районный суд Камчатского края вынес приговор бывшему военнослужащему Тихоокеанского флота (ТОФ) за получение компенсации к пенсии за службу в условиях Крайнего Севера после переезда в США, штат Иллинойс. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам слушаний подсудимому назначено наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Суд учел полную компенсацию причиненного государству ущерба в 1,5 миллиона рублей, оказание благотворительной помощи, прежние заслуги военнослужащего, имеющего госнаграды — он получил медаль за непосредственное участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также преклонный возраст подсудимого.

В материалах указано, что, отслужив на флоте, мужчина стал получать пенсию с учетом надбавок, повышений и коэффициента за службу и проживание в районе Крайнего Севера. Однако его северный стаж был менее 15 лет, поэтому он должен был уведомить военный комиссариат о своем отъезде в США, и в этом случае пенсионер терял право на надбавки.

После переезда в штат Иллинойс мужчина продолжал получать повышенную пенсию, чем причинил ущерб бюджету России. На суде свою вину он признал полностью, раскаялся, а также внес средства в государственный фонд «Защитники Отечества».

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