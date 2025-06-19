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22:27, 19 июня 2025Россия

Гибель вице-губернатора Ленобласти подтвердили

Правительство Ленобласти подтвердило гибель вице-губернатора Петрова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

В четверг, 19 июня, на 66-м году жизни скончался вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров. Об этом сообщается на сайте правительства Ленобласти.

«Выражаем самые искренние соболезнования семье Игоря Викторовича Петрова, его друзьям, коллегам по работе, всем кто знал и любил этого незаурядного человека, большого руководителя, настоящего ленинградца», — говорится в заявлении.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Петрова нашли застреленным в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. В публикации указывалось, что, по предварительной информации, чиновник получил смертельное ранение случайно во время чистки оружия.

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