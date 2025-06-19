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21:50, 19 июня 2025Россия

Вице-губернатора Ленобласти нашли застреленным в загородном доме

Вице-губернатора Ленобласти Петрова нашли застреленным в загородном доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова нашли застреленным в загородном доме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В публикации утверждается, что тело чиновника с огнестрельным ранением было обнаружено в деревне Юкки Всеволожского района.

«Эксперты осмотрели место происшествия, следов взлома и борьбы нет», — пишет «112». По предварительным данным, Петров получил ранение случайно во время чистки оружия.

Ранее в Хабаровске под окнами здания краевого правительства нашли мертвого чиновника. Сообщалось, что старший инспектор отдела электронного оформления документов выпал из окна восьмого этажа за 15 минут до начала совещания с губернатором Хабаровского края.

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