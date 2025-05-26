Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 26 мая 2025Россия

Мертвого чиновника нашли под окнами здания правительства российского региона

Mash: В Хабаровске возле здания правительства края нашли мертвого чиновника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Хабаровске под окнами здания краевого правительства нашли мертвого чиновника. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, старший инспектор отдела электронного оформления документов выпал из окна восьмого этажа за 15 минут до начала еженедельного совещания с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Мужчина работал в правительстве региона с 2020 года. Как стало известно, он состоял на учете в психдиспансере и принимал антидепрессанты. Причина происшествия пока неизвестна.

Канал также выяснил, что в 2013 году произошел похожий случай. Тогда из окна выпал начальник отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования Минприроды края.

Ранее в Москве под окнами многоэтажки нашли мертвого кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ. Как стало известно, 37-летний мужчина снимал жилье в столице. В арендуемой им квартире обнаружили успокоительные таблетки, которые принимаются для снятия тревожности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине

    Врачей московского роддома осудили за гибель двух детей

    Появились подробности об остающихся в украинском плену российских военных

    Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки в азиатской стране

    Мама Мия из Новосибирского зоопарка показала своих котят

    Выявлен неожиданный вред поцелуев

    В ЕС высказались об ужесточении санкций

    У Леры Кудрявцевой захотели отсудить крупную сумму

    Трамп назвал Байдена отбросом

    Женщина начала говорить с английским акцентом после операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости