Мертвого чиновника нашли под окнами здания правительства российского региона

Mash: В Хабаровске возле здания правительства края нашли мертвого чиновника

В Хабаровске под окнами здания краевого правительства нашли мертвого чиновника. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, старший инспектор отдела электронного оформления документов выпал из окна восьмого этажа за 15 минут до начала еженедельного совещания с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Мужчина работал в правительстве региона с 2020 года. Как стало известно, он состоял на учете в психдиспансере и принимал антидепрессанты. Причина происшествия пока неизвестна.

Канал также выяснил, что в 2013 году произошел похожий случай. Тогда из окна выпал начальник отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования Минприроды края.

Ранее в Москве под окнами многоэтажки нашли мертвого кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ. Как стало известно, 37-летний мужчина снимал жилье в столице. В арендуемой им квартире обнаружили успокоительные таблетки, которые принимаются для снятия тревожности.

