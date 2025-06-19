В Госдуме высказались о завышающих цены для солдат в зоне СВО продавцах

Швыткин призвал завышающих цены для солдат продавцов к гражданской позиции

Продавцам продуктов питания и обмундирования в зоне специальной военной операции (СВО), которые завышают стоимость для солдат, необходимо взрастить гражданскую позицию и вернуть цены в порядок, призвал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«К великому сожалению, некоторые предприниматели, пользуясь тем, что военнослужащие получают достаточную зарплату, поступают недостаточно соответствующе гражданской позиции, мягко говоря, и завышают цены», — отметил Швыткин.

Здесь нужно просто им самим взрастить гражданскую позицию, исходя из требований сегодняшнего времени, исходя из необходимости поддержки ребят, которые выполняют поставленные задачи, и привести цены в соответствующий порядок Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее «Ленте.ру» из рассказов участников боевых действий стало известно, что продавцы продуктов питания и обмундирования в зоне СВО намеренно завышают цены для российских солдат, которые вынуждены покупать у них товары первой необходимости. Военнослужащий с позывным Камчатка рассказал, что нередко местные жители, торгующие на рынках и в мелких магазинах, вовсе не выставляют ценники и называют разные цены покупателям в гражданской одежде и военной форме.

