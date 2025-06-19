Худрук московского театра перевела мошенникам весь бюджет

Худрук театра «Вернадского, 13» Елена Громова перевела мошенникам 4,5 миллиона

Художественный руководитель московского драматического театра «Вернадского, 13» Елена Громова перевела мошенникам весь бюджет учреждения. Об этом стало известно из публикаций на официальном сайте площадки.

Театр объявил сбор помощи после того, как худрук стала жертвой мошеннической схемы. В итоге она перевела злоумышленникам 4,5 миллиона рублей под предлогом помощи следствию по поимке вымогателей. Ей звонили, представляясь сотрудниками ФСБ.

«Каждый рубль — спасение для нас, ведь театр должен выплачивать аренду, коммунальные платежи, труппа тоже должна на что-то жить», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также «Вернадского, 13» объявил предзаказы на спектакли, которые пройдут уже в следующем сезоне. Сейчас можно приобрести билеты на постановки сентября, октября и даже показы, которые пройдут в конце года. В репертуаре доступны «Кентервильское привидение», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие спектакли, а также большое количество детских программ и представлений.

Ранее стало известно, что мошенники выманили 9 миллионов рублей у балетмейстера Мариинского театра.