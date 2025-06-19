Информация о принуждении школьников к поступлению в военные вузы оказалась фейком

Данные о принуждении подростков из новых регионов к учебе в военных вузах — фейк

В Telegram-канале украинского Центра национального сопротивления появилась фейковая информация о том, что подростков из новых регионов России заставляют поступать в военные вузы страны. Утверждается, что местные власти якобы получили «план по набору» от Кремля и теперь проводят в школах встречи, лекции и «уговоры» родителей.

30 сентября 2022 года был подписан договор о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Если раньше представители этих регионов, приезжавшие в Россию учиться, рассматривались в качестве беженцев, то теперь они являются полноправными гражданами страны. Поэтому с 2023 года изменились правила их поступления в вузы.

17 февраля 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области». В соответствии с этим законом, абитуриенты из новых регионов могут поступать в любые вузы России на общих основаниях, поскольку являются полноправными гражданами страны.

Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня. Традиционно высшие учебные заведения страны устраивают дни открытых дверей, чтобы абитуриенты и их родители могли ознакомиться с образовательными программами и условиями учебного процесса.

Также в российские школы приходят представители различных профессий и ведомств. Они проводят агитацию за поступление в вузы, мотивируя выпускников школ реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру. Например, регулярно выступают перед старшеклассниками сотрудники МЧС, служащие МВД России. Агитацию проводят и военные вузы, рассказывая о преимуществах службы, но не принуждая к обязательному заключению контракта. Подобные мероприятия устраивались еще до начала специальной военной операции на Украине

В России создаются условия для расширения кругозора школьников и помощи в определении с профессией. Например, с 1 сентября 2023 года по приказу Министерства Образования России в средней и старшей школе появились уроки профориентации. Темы занятий и расписание публикуются на сайте проекта «Билет в будущее». Этот проект призван помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию, ориентируясь на их интересы и способности, а также на тренды развития рынка труда.

Новость о том, что в новых регионах России была развернута массовая кампания, призванная убедить выпускников школ поступать в военные вузы РФ, не получила распространения в российских СМИ. Подростки, проживающие на этих территориях, могут поступать в любые вузы РФ на общих основаниях. В России создаются условия для того, чтобы им было легче определиться с учебным заведением и профессией — в вузах проводятся дни открытых дверей, в школах проходят выступления представителей различных профессий и ведомств.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».