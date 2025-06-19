Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 19 июня 2025Россия

Калужский губернатор пообещал защитить врачей от противников абортов

Калужский губернатор Шашпа пообещал защитить делающих аборты врачей от нападок
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Владислав Шапша

Владислав Шапша. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Калужский губернатор Шашпа пообещал защитить делающих аборты врачей от нападок противников абортов. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Так глава региона прокомментировал рейды активистов «Русской общины» по частным клиникам. На днях один из сторонников движения под видом отца несовершеннолетней девушки записался на прием к гинекологу. После этого медицинское учреждение и врач столкнулись с критикой в свой адрес.

Шапша напомнил, что личное мнение граждан не должно влиять на предоставление той или иной услуги, если она легальна. «Пока эти процедуры проводятся в рамках законодательства, личное мнение каждого остается его личным мнением. А своих врачей мы в обиду не дадим», — заключил он.

Материалы по теме:
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
Сегодня
«Мальвинки» и «черные вдовы». Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
«Мальвинки» и «черные вдовы».Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
23 мая 2025

Ранее о результатах мер, направленных на снижение числа абортов, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, на территории региона осталась всего одна частная клиника, производящая искусственное прерывание беременности. Он поручил правительству региона подготовить ряд новых мер, направленных на повышение демографической статистики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по зданию Тель-Авивской фондовой биржи

    В Германии раскритиковали главу ЕК из-за слов о России

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В российском городе рабочие два часа не могли попасть на завод по одной причине

    60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото топлес

    В Кремле объяснили позднее время начала встречи Путина со СМИ

    Украина продолжила попытки нанести удары по России

    В России рассказали о превосходстве над США в самолетостроении

    Популярная юмористка получила комплимент от Николая Цискаридзе и не поверила в это

    Раскрыта дата свадьбы Муцениеце и Дранги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости