Калужский губернатор пообещал защитить врачей от противников абортов

Калужский губернатор Шашпа пообещал защитить делающих аборты врачей от нападок

Калужский губернатор Шашпа пообещал защитить делающих аборты врачей от нападок противников абортов. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Так глава региона прокомментировал рейды активистов «Русской общины» по частным клиникам. На днях один из сторонников движения под видом отца несовершеннолетней девушки записался на прием к гинекологу. После этого медицинское учреждение и врач столкнулись с критикой в свой адрес.

Шапша напомнил, что личное мнение граждан не должно влиять на предоставление той или иной услуги, если она легальна. «Пока эти процедуры проводятся в рамках законодательства, личное мнение каждого остается его личным мнением. А своих врачей мы в обиду не дадим», — заключил он.

Ранее о результатах мер, направленных на снижение числа абортов, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, на территории региона осталась всего одна частная клиника, производящая искусственное прерывание беременности. Он поручил правительству региона подготовить ряд новых мер, направленных на повышение демографической статистики.