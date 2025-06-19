Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 19 июня 2025Мир

Капитаном горящего в Оманском заливе танкера оказался россиянин

Капитаном горящего в Оманском заливе танкера Adalynn является гражданин России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters

Капитаном горящего после столкновения двух судов в Оманском заливе танкера Adalynn является гражданин России. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Дубае, передает ТАСС.

«В состав экипажа танкера Adalynn входили семь граждан России, включая капитана судна. После эвакуации (...) членов экипажа доставили в Фуджейру (город в ОАЭприм. «Ленты.ру») и разместили в одной из гостиниц», — сказал собеседник агентства.

О столкновении в Оманском заливе двух нефтяных танкеров под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда стало известно во вторник, 17 июня. Сообщалось, что перевозившие сырую нефть суда Adalynn и Front Eagle столкнулись вблизи якорной стоянки Хор-Факкан. По данным сервиса по отслеживанию передвижения судов Marinetraffic, один из танкеров направлялся в Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата удара США по Ирану

    Экс-депутата Заксобрания российского города объявили в розыск

    Собчак встала в шесть утра и оценила подъем фразой «так я долго не протяну»

    Врачи списали симптомы опасного заболевания у 30-летней женщины на тревожность

    ФИФА наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

    Во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель

    Бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина

    В США признали неспособность Израиля уничтожить ядерный объект Ирана

    Иран провел прямые переговоры с США

    Черчесов назвал лучшего из подопечных в тренерской карьере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости