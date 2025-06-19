Капитаном горящего в Оманском заливе танкера оказался россиянин

Капитаном горящего в Оманском заливе танкера Adalynn является гражданин России

Капитаном горящего после столкновения двух судов в Оманском заливе танкера Adalynn является гражданин России. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Дубае, передает ТАСС.

«В состав экипажа танкера Adalynn входили семь граждан России, включая капитана судна. После эвакуации (...) членов экипажа доставили в Фуджейру (город в ОАЭ — прим. «Ленты.ру») и разместили в одной из гостиниц», — сказал собеседник агентства.

О столкновении в Оманском заливе двух нефтяных танкеров под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда стало известно во вторник, 17 июня. Сообщалось, что перевозившие сырую нефть суда Adalynn и Front Eagle столкнулись вблизи якорной стоянки Хор-Факкан. По данным сервиса по отслеживанию передвижения судов Marinetraffic, один из танкеров направлялся в Китай.