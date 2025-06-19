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13:11, 19 июня 2025Россия

Крайне ядовитый металл и кишечную палочку обнаружили в российских сладостях

Shot: В России нашли кадмий и кишечную палочку в козинаках и халве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: olesya_ewa / Shutterstock / Fotodom

Крайне ядовитый металл — кадмий, а также кишечную палочку обнаружили в козинаках и халве, производимых на «Азовской кондитерской фабрике». Об этом пишет Telegram-канал «Shot проверка».

Уточняется, что в халве и кураге нашли бактерии группы кишечной палочки. В козинаках обнаружили превышение кадмия, а в рахат-лукуме — плесень.

Токсичный металл, отмечают авторы канала, в долгосрочной перспективе может привести к поражению костей, почек и печени.

При этом еще в начале июня 2025 года данную продукцию посчитали некачественной эксперты санитарно-эпидемиологической службы Беларуси. После этого эти сладости в республике запретили.

Ранее жительница Москвы показала кишащую червями рыбу, которую она купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл». По словам россиянки, стейки из нерки, в которых оказались паразиты, обошлись ей примерно в 1300 рублей.

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