Кремль ответил на отказ Трампа от посредничества России на Ближнем Востоке

Песков: Решение о посредничестве России на Ближнем Востоке принимает не Трамп

Решение о посредничестве России могут принять исключительно стороны конфликта на Ближнем Востоке, а не президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Трамп не может принять или не принять, эти услуги могут принять страны, которые сейчас непосредственно вовлечены в конфликт», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москве пока не известно о решении Трампа по вступлению США в конфликт с Ираном на стороне Израиля, однако если это произойдет, это будет означать дополнительный виток эскалации для всего региона.

Ранее Песков заявил, что сейчас нет востребованности на посредничество Москвы в конфликте между Израилем и Ираном. Однако он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем.