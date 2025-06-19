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08:53, 19 июня 2025Россия

Мигрант угрозами заставил уволиться воспитательницу российского детского сада

В Магнитогорске мигрант вынудил воспитательницу детского сада уволиться
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Магнитогорске мигрант вынудил воспитательницу детского сада принять решение об увольнении. Об этом говорится в публикации, размещенной сообществом «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

По словам пожелавшего остаться анонимным автора, с недавних пор иностранец начал угрожать педагогу. Этому предшествовал «небольшой необоснованный конфликт», отмечает горожанин. После случившегося мигрант сказал, что не даст воспитательнице «спокойной жизни», указано в сообщении.

При этом ребенок иностранца ходит в другую группу, отмечает автор сообщения. Уладить конфликт, по его словам, мигрант отказался и на назначенную беседу не пришел. «Сколько еще воспитателей уйдет из-за таких?» — задается вопросом горожанин.

Ранее в Госдуме предложили запретить детям мигрантов посещать государственные детские сады. Там отметили, что, в частности, дети иностранцев могут быть разносчиками болезней, прививки от которых им не были сделаны на родине.

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