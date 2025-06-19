Молодой человек опозорился перед 500 коллегами из-за разрядившихся наушников

Пользователь Reddit с ником CooknWithWalterWhite рассказал, как он опростоволосился на работе, раскрыв всей компании личные детали своей жизни. Причиной конфуза стали севшие в самый неподходящий момент наушники AirPods.

«Мои AirPods были разряжены, но я думал, что их хватит, чтобы пережить важный корпоративный созвон с участием 500 человек. Уже во время онлайн-встречи один болтливый коллега подошел к моему столу и мы разговорились о всяких пустяках. В частности, я, парень, рассказал ему обо всех женских стратегиях, которые я применяю для укладки волос, включая сушку феном, использование специального шампуня и лака для волос», — написал автор.

Однако, как выяснилось, к этому моменту его наушники уже сели, из-за чего компьютер переключился на встроенный динамик. Благодаря этому его рекомендации по уходу за собой стали достоянием всех участников онлайн-конференции. Генеральный директор компании не мог понять, как отключить звук у опозорившегося коллеги. В итоге это удалось сделать только через 20 секунд.

«Все это происходило во время презентаций приглашенных спикеров. Я не могу перестать думать об этом, а теперь надо мной смеются коллеги. Все это так неловко», — огорчился CooknWithWalterWhite.

Эта история позабавила других пользователей. Они предложили автору темы не слишком много думать об этом, поскольку ситуация могла быть куда более неприятной. Например, в разговоре с коллегой могло в негативном ключе обсуждаться руководство или гротескные подробности сексуальной жизни участников диалога.

Ранее другой пользователь Reddit поделился своей историей о том, как надел наушники с сильным шумоподавлением и пожалел о своем решении. Они помешали ему услышать сработавшую пожарную сигнализацию.