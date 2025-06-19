Москвичка забыла о выросшей дома конопле и вызвала туда полицию

В Москве женщина вызвала полицию в квартиру, где вырастила коноплю

В Москве женщина вызвала полицию в квартиру, где вырастила коноплю. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, женщина позвонила в полицию с сообщением, что у нее пропали вещи из квартиры в центре города. На место приехала следственно-оперативная группа, которая во время осмотра комнат заметила кусты конопли. Также в квартире был найден гашиш. Теперь женщину проверяют на хранение и сбыт наркотиков.

Ранее сообщалось, что 75 килограммов наркотиков прибыло контрабандой в Россию из Италии под видом косметики.