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18:19, 19 июня 2025Силовые структуры

Москвичка забыла о выросшей дома конопле и вызвала туда полицию

В Москве женщина вызвала полицию в квартиру, где вырастила коноплю
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве женщина вызвала полицию в квартиру, где вырастила коноплю. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, женщина позвонила в полицию с сообщением, что у нее пропали вещи из квартиры в центре города. На место приехала следственно-оперативная группа, которая во время осмотра комнат заметила кусты конопли. Также в квартире был найден гашиш. Теперь женщину проверяют на хранение и сбыт наркотиков.

Ранее сообщалось, что 75 килограммов наркотиков прибыло контрабандой в Россию из Италии под видом косметики.

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