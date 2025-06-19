Мурашко назвал условия для потери десяти лет жизни

Люди, чей индекс массы тела превышает 40, теряют до десяти лет жизни. Об этом заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.
Соответствующие данные он озвучил в ходе сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии». По его словам, те люди, которые имеют индекс массы тела от 30 до 35 в среднем лишаются от двух до четырех лет жизни.
«Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Это ужасающие цифры», — заключил министр.
Ранее Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения повысить возраст молодежи до 44 лет, отметив, что многие страны уже приняли аналогичные стандарты. На сегодня в России под определение молодежи попадают россияне в возрасте от 14 до 35 лет.