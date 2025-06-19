Нетаньяху поплатился свадьбой сына из-за конфликта с Ираном

Ynet: Нетаньяху перенес свадьбу сына из-за конфликта с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес свадьбу сына Авнера из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщает Ynet.

«К сожалению, есть погибшие. Каждый из нас несет личную цену, и моя семья тоже несет эту тяжесть», — сказал он.

Глава израильского правительства заявил, что в конфликте с Ираном каждый платит свою цену. Премьер также отметил, что гордится гражданами Израиля.

Ранее стало известно условие прекращения ударов Ирана по Израилю. В Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики подчеркнули, что атаки прекратятся, когда Израиль будет наказан.

