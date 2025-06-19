Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 19 июня 2025Мир

Нетаньяху поплатился свадьбой сына из-за конфликта с Ираном

Ynet: Нетаньяху перенес свадьбу сына из-за конфликта с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Авнер Нетаньяху

Авнер Нетаньяху. Фото: MENAHEM KAHANA / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес свадьбу сына Авнера из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщает Ynet.

«К сожалению, есть погибшие. Каждый из нас несет личную цену, и моя семья тоже несет эту тяжесть», — сказал он.

Глава израильского правительства заявил, что в конфликте с Ираном каждый платит свою цену. Премьер также отметил, что гордится гражданами Израиля.

Ранее стало известно условие прекращения ударов Ирана по Израилю. В Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики подчеркнули, что атаки прекратятся, когда Израиль будет наказан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил удары по Ирану

    Влюбленные поклялись не летать рейсами одного авиаперевозчика из-за попытки их разлучить

    Экс-депутата Заксобрания российского города объявили в розыск

    Собчак встала в шесть утра и оценила подъем фразой «так я долго не протяну»

    Названа возможная дата удара США по Ирану

    Врачи списали симптомы опасного заболевания у 30-летней женщины на тревожность

    ФИФА наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

    Во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель

    Бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина

    В США признали неспособность Израиля уничтожить ядерный объект Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости