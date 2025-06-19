В России объяснили нежелание Евросоюза изъять замороженные российские активы

Делягин: ЕС не хочет изымать активы РФ, потому что они в итоге окажутся у США

Европейский союз (ЕС) не хочет изымать российские активы, потому что они в конечном итоге окажутся у американцев, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Половина денег, которые были накоплены страной, были потеряны. Сейчас эти деньги методично воруют разными способами. Европейцы не хотят их красть впрямую не потому, что это нарушит их законы — они давно начхали на свои законы, а потому, что это вынудит их вывести эти деньги из европейской банковской системы», — объяснил Делягин.

По словам депутата, в таком случае замороженные российские активы будут направлены на поддержку Украины и в конечном итоге окажутся у американцев через систему взяточничества или через систему контрактов.

«Европейцы этого не хотят, поэтому они забирают себе только проценты, которые приносят эти деньги», — заключил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы». Исполнительная власть союза хочет перевести почти 200 миллиардов евро замороженных активов Москвы «в новый, более рисковый» инвестиционный фонд, который будет выплачивать высокие проценты.

