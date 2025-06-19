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16:05, 19 июня 2025Экономика

В России заметили падение комиссий для бизнеса при переводах в Китай

«АвтоГрузЭкс» сообщил о падении тарифов для бизнеса при оплате из России в Китай
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Во втором квартале 2025 года банки снизили комиссию и сроки проведения платежей при оплате из России в Китай для бизнеса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ассоциации «АвтоГрузЭкс».

Как объяснил ведущий эксперт организации, финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский, к июню средний размер комиссии при переводах в юанях упал с 0,5-1,5 процента до 0,2-1 процента в зависимости от размера платежа.

По его словам, улучшение стало возможным благодаря развитию банковских сервисов в Китае. Кроме того, финансовые организации стали использовать систему неттинга платежей, то есть зачета встречных требований между двумя сторонами.

Дополнительно большинство банков дают скидки при суммах от 50-100 тысяч долларов. Вместе с тем они взимают дополнительный платеж за конвертацию в размере 1-3 процента от размера перевода.

Что касается тарифов при проведении платежей из России в страны СНГ, то они остались прежними, в среднем это 0,13-0,5 процента от суммы платежа. Тем не менее они стали идти быстрее — срок оплаты за год упал с трех до одного дня. Впрочем, если у финансовой организации возникают вопросы к деталям транзакции, что платеж может затянуться.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что укрепление рубля с начала года во многом объясняется слабостью импорта. Например, в мае на валюту российский бизнес потратил 1,6 триллиона рублей, что на 12 процентов меньше, чем в апреле, и на 35 процентов ниже среднемесячного показателя первого квартала текущего года.

Таким образом, снижение платежных комиссий происходит на фоне сокращения спроса на саму услугу и падения импорта с начала года.

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