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13:38, 10 июня 2025Экономика

Укрепление рубля объяснили низким спросом на доллар

Аналитик Чернов: Рубль укрепился вопреки снижению валютной выручки экспортеров
Дмитрий Воронин

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Рубль в мае продолжил укрепляться вопреки снижению валютной выручки экспортеров, делая это благодаря крайне низкому спросу в России на иностранную валюту и политике регулятора. Об этом говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поступившем «Ленте.ру».

В мае на валюту отечественный бизнес потратил 1,6 триллиона рублей, что на 12 процентов меньше, чем в апреле и на 35 процентов ниже среднемесячного показателя первого квартала текущего года.

В то же время граждане по итогам прошлого месяца купили долларов на 111 миллиардов рублей. Это больше, чем в апреле, но почти в два раза меньше, чем в тот же период в 2024-м. Все это оказывало дополнительную поддержку рублю, отмечает эксперт.

На прошлой неделе глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также назвала одним из главных факторов укрепления рубля высокие процентные ставки. Она подчеркнула, что жесткая политика регулятора ведет к высокому спросу на рублевые активы, а некоторые непродовольственные товары, среди которых много импорта, в России за год даже подешевели.

По словам Чернова, устойчивость такой динамики вызывает сомнения, поскольку при стабилизации или росте импорта и продолжении смягчения монетарной политики спрос на валюту может восстановиться, в то время как экспортные продажи остаются ограниченными из-за низких цен на нефть. С большой долей вероятности все это во втором полугодии снова уведет курс доллара выше 80 рублей, считает он.

Ранее стало известно, что в сильной нацвалюте теперь видят причину отсутствия роста российского фондового рынка, которому не поспособствовало даже недавнее снижение ключевой ставки ЦБ.

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