Пассажирка описала свой конфуз в самолете фразой «яичный скандал мирового масштаба»

What's The Jam: Американку раскритиковали за употребление вареных яиц в самолете

Женщина записала на видео приготовление еды в самолете и нарвалась на критику в социальных сетях. Свой ролик туристка выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание What's The Jam.

33-летняя американка Джесс Марра отправилась из Лос-Анджелеса в Париж 6 июня и прихватила в 10-часовой полет несколько контейнеров с едой, чтобы приготовить полезный ужин в небе. На кадрах, опубликованных в соцсетях, Марра достала вареные яйца, зелень и соус и начала смешивать салат.

Ее ролик быстро стал вирусным из-за пользователей, которые раскритиковали путешественницу за употребление такой еды. Свой конфуз пассажирка описала фразой «яичный скандал мирового масштаба».

Один из популярных комментариев под ее роликом звучит так: «Новая фобия: я сажусь в самолет, и сидящий рядом со мной человек начинает готовить яичный салат». Другой пользователь заметил, что есть яйца на борту необязательно. «Извини, дорогая, но нет. Яйца — нет. Готовка салата в самолете — нет. Это не твоя кухня, это маленькое общественное пространство», — отметил еще один подписчик.

В итоге девушке пришлось оправдываться за свой поступок. «Я старалась не привлекать к себе внимание, в самолете никто и не заметил, что я делаю. Но, как только я опубликовала ролик, начался ад», — сообщила туристка.

Ранее пассажирка принесла в самолет целую курицу гриль и нарвалась на критику в соцсетях. Путешественница отметила, что ее пугала мысль о длительном перелете без приема пищи, а за бизнес-класс она платить отказалась.