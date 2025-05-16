Пассажирка пронесла в самолет целую курицу гриль и нарвалась на гнев в сети

The People: Женщина принесла на рейс Alaska Airlines жареную курицу

Женщина пронесла в самолет жареную курицу, рассказала об этом в сети и нарвалась на гнев подписчиков. Об этом сообщило издание The People.

По данным источника, пассажирка Хлоя Грей летела восьмичасовым рейсом Alaska Airlines из аэропорта Ньюарка в Сан-Франциско. За несколько часов до полета женщина купила курицу гриль и принесла с собой. «Меня напугала мысль, что я буду часами сидеть без еды ― это пищевая тревога. Но я не собиралась платить за первый класс», ― рассказала женщина.

Уточняется, что Грей регулярно контролирует уровень сахара в крови, поэтому в долгие поездки всегда покупает белковую пищу. На этот раз она остановила выбор на целой курице из-за удобного пакета с ручками. «Некоторые люди путешествуют с дизайнерскими сумками. Но так получилось, что моей дизайнерской сумкой стал пакет с курицей гриль», ― отметила Грей.

Своей авантюрой она поделилась в сети, ее видео набрало более 500 тысяч просмотров в TikTok. Но многие подписчики не оценили выбор. «Я была шокирована тем, как много людей возмутились. Большинство критиков говорили о неприятном запахе в самолете, но к тому времени, как я села, курица уже не была горячей, и запах в основном прошел», ― отметила пассажирка.

Ранее жених надел наряд бортпроводницы в стиле экипажа авиакомпании Ryanair, на самолете которой собирался с друзьями лететь на мальчишник в Португалию. Однако сотрудники службы заподозрили, что мужчина подделал документ настоящего бортпроводника.