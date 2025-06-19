Песков раскрыл значение гуманитарных связей между Москвой и Киевом

Песков: Гуманитарные договоренности могут привести к более весомым соглашениям

Договоренности в гуманитарной сфере могут привести к заключению более весомых соглашений. Значение таких связей раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Подобные гуманитарные договоренности дают возможность постепенного наращивания потенциала (...) содействия каким-то более важным договоренностям», — заявил он.

По его словам, одной из таких мер является обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Песков подчеркнул, что выполнен значительный объем работы, достигнут критически значимый гуманитарный результат в условиях, согласованных в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина высказался о третьем раунде переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что Кремль надеется на продолжение работы по мирному урегулированию конфликта на Украине.