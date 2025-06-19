Песков объяснил разлад Киева и Вашингтона

Песков: Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева

Администрация президента США Дональда Трампа не готова терпеть киевское хамство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Хамство — это в целом такая постоянно действующая характеристика киевского режима. И просто сейчас пришла администрация [США], которая не готова терпеть это хамство», — рассказал Песков.

По его словам, категоричные и прямолинейные суждения администрации американского лидера доставляют большой дискомфорт для властей Украины

Ранее Песков заявил, что сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня.