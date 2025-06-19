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12:56, 19 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о сроке нового раунда переговоров

Песков: Прорабатываются сроки проведения раунда переговоров РФ и Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда после 22 июня», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что продолжение гуманитарных обменов и реакция на меморандумы сторон по урегулированию конфликта станут темами обсуждения на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной

До этого в России объяснили перерыв между раундами переговоров с Киевом. «Позиции меморандумов сильно расходятся. Поэтому нужны определенные консультации, нужна проработка», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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