В Кремле рассказали о сроке нового раунда переговоров

Песков: Прорабатываются сроки проведения раунда переговоров РФ и Украины

Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда после 22 июня», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что продолжение гуманитарных обменов и реакция на меморандумы сторон по урегулированию конфликта станут темами обсуждения на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной

До этого в России объяснили перерыв между раундами переговоров с Киевом. «Позиции меморандумов сильно расходятся. Поэтому нужны определенные консультации, нужна проработка», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.