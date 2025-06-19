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12:36, 19 июня 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли темы третьего раунда переговоров с Украиной

Песков: Гуманитарные обмены и меморандумы — темы третьего раунда переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Продолжение гуманитарных обменов и реакция на меморандумы сторон по урегулированию конфликта станут темами обсуждения на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Предметом обсуждения, безусловно, [может стать] продолжение гуманитарных обменов, освобождение пленных, продолжение обмена телами... Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандума, которыми был произведен обмен», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на продолжение работы по мирному урегулированию конфликта на Украине и на выход к третьему раунду переговоров с Киевом.

До этого президент России Путин заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.

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