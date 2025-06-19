Песков раскрыл позицию Путина по конфликту Ирана и Израиля

Песков: Путин уверен в возможной развязке конфликта Ирана и Израиля

Президент России Владимир Путин уверен в возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Даже в условиях сложнейшего конфликта между Израилем и Ираном Путин считает, что возможно урегулирование вот этого огромного количества нюансов», — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, урегулирование конфликта требует времени, усилий и доброй политической силы, однако диалог необходим.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Иране. Министр обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстреле больниц и жилых районов Израиля.