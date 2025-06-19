Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:07, 19 июня 2025Мир

Песков раскрыл позицию Путина по конфликту Ирана и Израиля

Песков: Путин уверен в возможной развязке конфликта Ирана и Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент России Владимир Путин уверен в возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Даже в условиях сложнейшего конфликта между Израилем и Ираном Путин считает, что возможно урегулирование вот этого огромного количества нюансов», — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, урегулирование конфликта требует времени, усилий и доброй политической силы, однако диалог необходим.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Иране. Министр обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстреле больниц и жилых районов Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что ему там делать, когда меня нет?» Путин объяснил отсутствие Трампа на переговорах в Стамбуле. И раскрыл, почему сам не поехал

    Высоту орбиты МКС увеличили

    В России появилась возможность платить через умную колонку

    Удар по АЭС в Иране сравнили с Чернобылем

    Россиянин вручил другу приглашение на свадьбу и получил нож в сердце

    Российский дальнобойщик устроил поножовщину на дороге

    Россиянин получил ранение при атаке дрона ВСУ

    Силуанов рассказал о пользе веры в вопросах инфляции

    Украинские надводные беспилотники заметили в Черном море

    Жену Канье Уэста высмеяли в сети за микрошорты на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости