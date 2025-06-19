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20:04, 19 июня 2025Мир

Песков рассказал о последствиях хаоса войны на Ближнем Востоке

Песков: Хаос войны на Ближнем Востоке не несет для России ничего хорошего
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке не несет для России ничего хорошего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«В момент, когда регион впадает в хаос такой турбулентности, в хаос войны фактически, то, конечно, для нас ничего хорошего это не несет. И мы только сожалеем», — сказал представитель Кремля.

По его словам, для России Ближний Восток «важен с инфраструктурной точки зрения».

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп 17 июня одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам.

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