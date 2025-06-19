По «Ну, погоди!» снимут полнометражный фильм

«Союзмультфильм» снимет киноадаптацию культового мультсериала «Ну, погоди!»

По мультсериалу «Ну, погоди!» снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает портал «Кинопоиск».

По информации источника, готовящийся проект будет не в мультипликационном, а в игровом формате. Работать над ним будут компании «Союзмультфильм», «Темп» и НТВ. Других подробностей о новой версии всенародно любимых приключений Зайца и Волка нет, зато известен год выхода экранизации — 2028-й.

Ранее стало известно, что в новых сериях мультсериала «Союзмультфильма» «Простоквашино» появится президент России Владимир Путин.