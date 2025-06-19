Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:42, 19 июня 2025Культура

По «Ну, погоди!» снимут полнометражный фильм

«Союзмультфильм» снимет киноадаптацию культового мультсериала «Ну, погоди!»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Мультфильм «Ну, погоди!»

По мультсериалу «Ну, погоди!» снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает портал «Кинопоиск».

По информации источника, готовящийся проект будет не в мультипликационном, а в игровом формате. Работать над ним будут компании «Союзмультфильм», «Темп» и НТВ. Других подробностей о новой версии всенародно любимых приключений Зайца и Волка нет, зато известен год выхода экранизации — 2028-й.

Ранее стало известно, что в новых сериях мультсериала «Союзмультфильма» «Простоквашино» появится президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

    Объяснена разница в мастурбации у молодых и пожилых людей

    Ставший свидетелем ракетной атаки в Израиле журналист раскрыл детали случившегося

    Врачи спасли россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч

    Кологривый назвал свои любимые книги

    Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану

    США захотели добиться запрета для Ирана на обогащение урана

    Появились неожиданные подробности о выполнявшем заказ отца в Подмосковье киллере

    43-летняя теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости