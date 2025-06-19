В «Союзмультфильме» рассказали о появлении Путина в «Простоквашино»

Глава «Союзмультфильма» Слащева допустила появление Путина в «Простоквашино»

Глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о готовящемся появлении президента России Владимира Путина в качестве персонажа одного из культовых мультсериалов студии. Ее слова передает kp.ru.

По словам Слащевой, анимационная версия главы государства появится в одной из новых серий «Простоквашино». Владимир Путин поможет продвинуть Россию и ее культуру в мире.

«Там должен появиться президент, мы его нарисуем. Это, конечно, станет самой популярной мягкой силой, которая может быть где угодно. Матроскин с президентом наверняка создадут прекрасный дуэт», — рассказала она.

Ранее стало известно, что в популярном мультсериале в качестве персонажа в одной из серий появился аккордеонист Петр Дранга. В серии, помимо камео музыканта, прозвучали также его авторские композиции.