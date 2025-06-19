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18:54, 19 июня 2025Бывший СССР

Подробности обмена пленными между Россией и Украиной раскрыли

Юсов сообщил, что Украине вернули тяжелобольных и тяжелораненых солдат ВСУ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Подробности обмена раскрыл замглавы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Украине вернули тяжелобольных и тяжелораненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — рядовые и сержанты.

Юсов отметил, что обмены продолжаются в рамках договоренностей между Москвой и Киевом в Стамбуле. Они, напоминает издание, охватывают три группы: тяжелобольные, тяжелораненые и солдаты до 25 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена на Украину вернулись бойцы ВСУ, национальной гвардии и государственной пограничной службы.

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