Польстившийся на интимную смазку в московской аптеке бородач попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла крадущего интимную смазку бородача в аптеке Москвы

Кража интимной смазки бородатым мужчиной в московской аптеке попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует «МК».

На кадрах видно, как бородач делает заказ фармацевту, а после того как сотрудница отворачивается, он, пользуясь моментом, берет в прилавка товар и кладет к себе в карман.

Кража была совершена в аптеке на улице Малое Понизовье. Воришку ищут.

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