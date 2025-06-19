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17:24, 19 июня 2025Россия

Появились подробности о ДТП с освобождавшим Курскую область бойцом СВО

Опубликовано видео с места ДТП с освобождавшим Курскую область бойцом СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В сети появилось видео с места ДТП, при котором был насмерть сбит освобождавший Курскую область боец специальной военной операции (СВО) на Украине. Ролик с видеорегистратора опубликовал портал «TV Губернии».

Само происшествие в кадр не попало, оказавшись в слепой зоне. При этом можно увидеть, как автомобиль, предположительно, сбивший россиянина, перед этим вылетел на встречную полосу движения.

«Если прислушаться, то слышен глухой звук удара и визг шин, когда машина набирала скорость после того, как сбила его», — прокомментировала опубликованные кадры вдова участника СВО.

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Россиянка также рассказала подробности произошедшего. По ее словам, в ночь аварии муж отправился на своей машине выручать друга, чей автомобиль застрял в песках. Возвращаясь обратно, он заметил на дороге барсука без признаков жизни и остановился, чтобы убрать его.

Вдова рассказала, что бойца СВО нашли в 50 метрах от его машины, предположив, что в момент ДТП он мог находиться на обочине либо близко к ней. В больницу мужчину доставили с многочисленными переломами, разрывом кишечника и другими травмами. Спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на автодороге Лиски — хутор Калач в Воронежской области в ночь на 30 мая. Утверждалось, что сбившая бойца СВО водитель скрылась с места аварии, не оказав помощь пострадавшему. Предварительно, она была пьяна.

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