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23:21, 19 июня 2025Мир

Премьер Франции застрял в истребителе во время его презентации

Премьер Франции Байру застрял в кабине истребителя Rafale и попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale на Парижском авиасалоне. Об этом пишет журнал Entrevue.

На опубликованных кадрах видно, как премьер пытается самостоятельно выбраться из самолета, но у него не получается. Покинуть истребитель ему удалось с помощью летчика. В публикации отмечается, что произошедшее «вызвало массу насмешек».

Как указывает журнал, Rafale F5 был продемонстрирован впервые, его презентация была главным событием текущего года. Ожидается, что он поступит на вооружение в 2030 году.

Ранее в сети распространилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. После произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест.

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